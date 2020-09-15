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Ünlü çifte şok mesaj!
Ünlü çifte şok mesaj!
15 Eylül 2020 Salı - 15:24
| Son Güncelleme : 15 09 2020 - 15:24
ABD’de ‘Clevaland Cavaliers’ basketbol takımında oynayan Cedi Osman bu yaz Ebru Şahin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
SONRA OKU
Ebru Şahin’in,
Mardin
’deki
dizi
çekimleri başlayınca çift ayrı düştü. Aralık ayına kadar Türkiye’de kalacak Cedi Osman sevgilisini ziyarete gitti.
Mardin’den
aşk
karesi paylaştı. Ancak
fanatik
hayranları,
basketbol
cuya şöyle mesajlar yazdı:
“Yakında bu kareleri silersin”, “Bu aşkta yanan sen olacaksın” “ABD’ye gidince unutursun.”
ETİKETLER
Cedi Osman
ebru şahin
mardin
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