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Ünlü çifte şok mesaj!

15 Eylül 2020 Salı - 15:24 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 15:24

ABD’de ‘Clevaland Cavaliers’ basketbol takımında oynayan Cedi Osman bu yaz Ebru Şahin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.


Ebru Şahin’in, Mardin’deki dizi çekimleri başlayınca çift ayrı düştü. Aralık ayına kadar Türkiye’de kalacak Cedi Osman sevgilisini ziyarete gitti.
 
Mardin’den aşk karesi paylaştı. Ancak fanatik hayranları, basketbolcuya şöyle mesajlar yazdı:
 
“Yakında bu kareleri silersin”, “Bu aşkta yanan sen olacaksın” “ABD’ye gidince unutursun.”

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Cedi Osman ebru şahin mardin
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