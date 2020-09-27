Ünlü çifte büyük şok! Olmayan inşaattan daire sattılar

Ünlü modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşinin 2014’te 5 milyon lira vererek konut aldığı Derbent isimli proje hiç başlamadı. Çifte paraları iade edilmezken, şirket sahipleri hakkında dolandırıcılık suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

İnşaat sektöründe başlamayan projelerin yarattığı mağdurlara ünlü modacı ve eşi de eklendi. Modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve Selim Demir, "Yakında temelleri atılacak" denilen inşaattan 2014 yılında, 5 milyon lira vererek bir daire satın aldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre inşaat firması sahibi Mete ve Cengiz Güldamlası, yıllar boyunca inşaata başlamadığı gibi ünlü çiftin parasını iade de etmedi. CO Gayrimenkul Yatırım İnşaat sahibi Mete ve Cengiz Güldamlası hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.