Ünlü CEO'dan dikkat çeken Bitcoin tahmini

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alınca, Bitcoin en yüksek seviyesi olan 44,795 dolara sıçramıştı. Galaxy Digital'in kurucusu Mike Novogratz, Bitcoin'in yıl sonu fiyatına yönelik tahminini açıkladı.

Elon Musk'ın CEO 'su olduğu Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıklamasının ardından, Bitcoin en yüksek seviyesi olan 44,795 dolara sıçramıştı. Şirket ayrıca, müşterilerin elektrikli arabalarını Bitcoin ile satın almaları için çalışmaları başlattıklarını belirtmişti.

Yatırım şirketi Galaxy Digital'in kurucusu Michael Novogratz, Bitcoin'in yıl sonuna kadar ikiye katlanarak 100 bin dolara kadar yükselmesini beklediğini açıkladı.

Bloomberg'e verdiği röportajda Tesla'nın adımına değinen Novogratz, "Amerika'daki her şirketin zamanla aynı şeyi yaptığını göreceksiniz. Kripto para birimini bilançosuna eklemeyi düşünen şirketler hızla artacak" ifadelerini kullandı ve şirketin CEO'su Elon Musk için "İnsanları dinleyerek yeni neslin ilgilerine yönelen bir dahi" olduğunu söyledi.

Novogratz, "Mevcut koşullardaki durum devam ederse Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolar olduğunu görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dogecoin'e de değinen Novogratz, "DOGE çılgınlığının kötü sonuçlanacağını düşünüyorum. Bitcoin ve Ethereum ile devam edin. Bu kripto rallisinde oynamanın birçok mantıklı yolu var" dedi.