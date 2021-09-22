Ünlü besteci Sadettin Kaynak’ın trajik hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Klasik Türk Müziğinin en önemli bestecilerinden Sadettin Kaynakın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız adlı film, Sadettin Kaynakın 1952 yılında, henüz 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor.

Senaryosunu ünlü aktör Altan Akışıkın kaleme aldığı, yapımcılığını deneyimli sinemacı Atilla Gökbörünün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Albatrosun Yolculuğu filmiyle tanınan ünlü romancı Cengis Asiltürkün oturduğu, genel koordinatörlüğünü ise Prof. Dr. Suat Gezginin yaptığı SADETTİN/ Mûsiki Dehâsı Hâfız adlı film, Sadettin Kaynakın 1952 yılında, henüz 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor.

BU ROLÜ OYNAMAYI TARİHİ BİR GÖREV BİLİYORUM

Senaryosunu Altan Akışıkın kaleme aldığı filmde Sadettin Kaynak rolünü de Akışık üstleniyor. Kaynaka fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken Akışık, eserleriyle dehâ seviyesine ulaşmış, Klasik Türk Müziğinin önemli ismini canlandırmanın kendine özel bir heyecan verdiğini söyledi. Sadettin Kaynakın hayat boyu çok fazla çalışmış olmasına vurgu yapan Akışık, Bu sefer, nevi şahsına münhasır (özel) bir kişiliği canlandırmanın heyecanı içindeyim dedi.

Kaynakın bir yandan güfte ve beste çalışmaları, bir yandan imam yardımcılığı ve sonra da Yavuz Sultan Selim ve Sultanahmet camilerinde baş imamlık yaptığını belirten Akışık, bu rolü oynamayı adeta tarihi bir görev bildiğini vurguladı.

Senaryo üzerinde yıllardır çalıştığını belirten Akışık, canlandıracağı Sadettin Kaynakın insanüstü gayretle çalışmaktan dolayı vücudunun erken sayılabilecek bir yaşta yıprandığını; bu nedenle, filmin hayli uzun bölümlerinde felçli bir karakteri canlandıracağını söyledi.

SANATÇILARA BENZEYEN KİŞİLERİN BULUNMASI İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENECEK