Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma

Avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun İstanbul Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre avukat Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.