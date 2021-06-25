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Ünlü avukatın rezidansta sır ölümüne soruşturma

DHA |  25 Haziran 2021 Cuma - 15:20 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 15:20

Avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun İstanbul Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre avukat Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
 

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