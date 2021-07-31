Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'dan ‘eskort’ şikâyeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için Erkan Şavkın ile tanıştı. İddiaya göre Şavkın, Koyuncu’dan 2 bin lira para aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı.
Şavkın, sosyal medya işi için anlaştığı Koyuncu’nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı. Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi ‘Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi...’ yazdı.
SAHTE HESAPLAR AÇTI
Şavkın’ın bununla yetinmeyip Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı. Koyuncu korunma talebinde de bulundu. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın’ın 1 ay süreyle Koyuncu’ya yaklaşmamasına karar verdi. (Hürriyet)