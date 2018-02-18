18 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.511 0.25 EURO 4,6510 -1.33
USD 3,7490 -0.44 ALTIN 162,470 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü alışveriş sitesi kapandı

18 Şubat 2018 Pazar - 12:09 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 12:09

Türkiye’nin bilinen şirket topluluklarından biri olan MNG Holding’in e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.


Geçtiğimiz aydan beri Setmoda‘nın kapanacağına dair dolaşan söylentiler gerçekleşti. Setmoda, web sitesinde yayınladığı duyuru ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"setmoda.com sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz. Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir."

Kullanıcıların modlarına göre onlara kıyafetler öneren platform, geçtiğimiz yılın yaz aylarında hayata geçmişti. Tekstil ve moda alanında hizmet veren Setmoda, aynı zamanda kullanıcılarına kombinler önererek onları setler satın almaya yönlendiriyordu.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.