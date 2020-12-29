Ünla yazar Kemal Çiftçi hayatını kaybetti

Yedirenk İletişim Grubu'nun kurucularından, çevirmen ve yazar Kemal Çiftçi bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle İstanbul’da vefat etti.

Yedirenk İletişim Grubu'nun kurucularından, çevirmen ve yazar Kemal Çiftçi 61 yaşında hayatını kaybetti. Çiftçi’nin vefatını İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) “Değerli üyemiz, kıymetli büyüğümüz Kemal Çiftçi'yi kalp krizinden kaybettik. Merhuma rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun. İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un” ifadeleriyle sosyal medyadan duyurdu.

Çiftçi’nin vefatının ardından edebiyat ve yayın dünyasından birçok isim üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar okutman olarak görev yapan Çiftçi, İnsan ve Kainat dergisinde yazı işleri müdürlüğü, TGRT televizyonunda yapımcı-yönetmen, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı çalışmalarıyla tanınıyordu. Yedirenk İletişimde genel müdür, BSF Akademide Yönetim Kurulu üyesi gibi görevlerde bulunan Çiftçi, İlim Edebiyat Sahipleri Derneği (İLESAM) ve New York Bilimler Akademisi üyesiydi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Çiftçi’ye şu ifadelerle rahmet diledi: “Yedirenk İletişim kurucularından, uzun yıllar MÜSİAD'ın eğitim , yayın ve kültür komisyonlarında görev almış değerli dostumuz Kemal Çiftçi'nin vefatı nedeniyle kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MÜSİAD ailemize baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah.”

Çiftçi’nin cenazesi, 30 Aralık’ta Esenyurt Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

KEMAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

5 Eylül 1959, Göle-Ardahan doğumlu Kemal Çiftçi, Erzurum Lisesi (1975) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü (1982) mezunu. Çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmenliği yapan Çiftçi, yazılarına 1973’te Hür Söz (Erzurum) gazetesinde başlayarak İnsan ve Kainat, Diriliş, Kültür Dünyası ve Yeşilay dergilerinde ve Yeni Asya gazetesinde yayımladı.

Türkçeye ve İngilizceye birçok eser çeviren Çiftçi, ‘Bilimin Penceresinden’ (1990) röportaj, ‘Uzayda Hayat Var’ (1997) deneme, ‘Bilim Nereye Koşuyor (2004) kitaplarını yayımladı. ‘Biraderli’k (Stephan Knight’ tan, 1989), ‘Asil Nadir Olayının İçyüzü’ (Tim Hinddle’dan, 1992), ‘The Holy Quran’ (İngilizceye, Ebu’l A’la el Mevdudi’den, 1996), ‘Çanakkale Destanı’ (İngilizceye, Ergun Göze’den, 2000), ‘The Garden of Besmeleh, Yüce Kur’an Meali’ (Mevdudi’nin İngilizce mealinden), ‘Bilim Nereye Koşuyor’ (2004) çevirilerine imza attı.