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Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek

09 Kasım 2020 Pazartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 11:59

Tunceli'de 2008 yılında kurulduktan sonra öğrenci almaya başlayan ve 200 milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesinde, ikinci etap inşaat projelerinin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. Şehre hakim bir noktada yer alan üniversitenin yerleşkesinde yapılan ve halen süren inşaatlar hem bilime katkı sunacak hem de şehrin çehresini değiştirip ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.


Tunceli'de 2008 yılında kurulan ve 200  milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesinde ikinci etap inşaat  projelerinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. 
 
Kentte, "Tunceli Üniversitesi" adıyla kurulan ve daha  sonra kanun hükmünde kararname ile ismi "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirilen  kurum, "bilimde öncü, düşüncede özgür" ilkesiyle akademik çalışmalarına devam  ediyor.
 
2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 4 yıllık sosyal hizmet, beslenme  ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo,  televizyon ve sinema, finans ve bankacılık, resim, mimarlık, psikoloji,  antrenörlük eğitimi ve rekreasyon bölümleri ve 2 yıllık aşçılık ve su altı  teknolojisi programlarının da açıldığı üniversiteye, 2 bin 500 yeni öğrenci kayıt  yaptırdı.
 
Şehre hakim bir noktada yer alan üniversitenin yerleşkesinde yapılan  ve hala süren inşaatlar hem bilime katkı sunacak hem şehrin çehresini değiştirip  ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.
 
Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Munzur  Üniversitesinin bu yıl yapılan 2 bin 500 öğrenci kaydıyla büyük bir atılım  gerçekleştirdiğini söyledi.
 
Üniversitenin sadece öğrenci sayısı ile değil, aynı zamanda AR-GE  noktasında da ciddi atılımlarının olduğuna işaret eden İpek, şöyle konuştu:
 
"En son URAP'ın yaptığı tıp fakültesi olmayan üniversiteler  sıralamasında Munzur Üniversitesi 85 üniversite arasında ilk 22'ye girerek büyük  bir başarı gösterdi. Yine YÖKAK'ın yaptığı personelin memnuniyeti anketinde de  akademik memnuniyet sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında altıncı  sırayı elde ederek, büyük başarı örneği gösterdi. Bu da burada çalışan  akademisyenlerin mutluluğunu gösteren önemli bir gösterge olarak karşımıza  çıktı."
 
 İpek, Munzur Üniversitesine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  olmak üzere devletin ciddi desteği olduğunu belirterek "Tunceli'ye ve Munzur  Üniversitesine ciddi katkılar var. Katkıların en önemli örneğini de kampüsün  içinde görebiliyorsunuz. Yaklaşık 90 bin metrekare ve 200 milyon liraya yakın bir  bütçeyle üniversitedeki yatırımlar birkaç aya kadar tamamlanmış olacak." diye  konuştu.
 
Üniversite yerleşkesi şantiye gibi
 
Kampüs içindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran İpek, "Bu  yatırımlar içerisinde kütüphane binası, termal otel, akademik birimler ve benzeri  birçok donatılar olacak. Önümüzdeki yaz ayına kadar Türkiye'nin en güzel  kampüslerinden birisini Tunceli'ye kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde  bulundu.
 
İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper  Polat da Munzur Üniversitesinin Tunceli için önemli bir getirisi olduğunu  belirtti.
 
Munzur Üniversitesinin kente ciddi anlamda bir katma değer sağladığını  ve kentin dinamiklerini etkilediğini aktaran Polat, "Bu inşaatlar kapsamında  özellikle 2. etap dediğimiz kapsamda edebiyat fakültesi, iktisat ve idari  bilimler fakültesi, sağlık yüksekokulu, güzel sanatlar fakültesi, kongre ve  kültür merkezi yapılıyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 6 bin metrekarelik kapalı  alana sahip kütüphane binası ve yine misafirhane binası inşaatı sürüyor. Burası  Tunceli halkına, öğrencilere, akademik ve idari personele bu noktada hizmet  verecek." ifadelerini kullandı.
 

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Tunceli Üniversite yatırım
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