Üniversiteye sınavsız en az lise mezunu personel alınacak! İşte KTÜ personeli alımı 2021 başvuru şartları!

Personel alımı ilanı yayımlandı. Üniversiteye en az lise mezunu sözleşmeli personel alınacak. Personel alımı için ayrıca sınav yapılmayacak. Üniversiteye alınacak sağlık personeli alım ile ilgili şartlar belli oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Karadeniz Teknik Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları 2021!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği'ne sınavsız en az lise mezunu sağlık personeli alınacak. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Karadeniz Teknik Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları 2021!

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Üniversitenin yayınlanan ilanına göre, Farabi Hastanesi Başhekimliği'ne giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere sağlık personeli alımı yapılacak. İlanda, 17 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 2 röntgen teknisyeni alınacağı duyuruldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır."

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları; 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

- Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

- Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

- 2020 (Ortaöğretim-Önlisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

- Nüfus cüzdanı örneği

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

- Deneyim belgesi ve Sertifika istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kuruma ibraz edilmek zorundadır.