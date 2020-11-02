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Üniversiteye bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 16:30 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 16:30

Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti


Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine  düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi  yaralandı. 
 
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi  olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı  saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci 19 kişinin yaşamını  yitirdiğini açıkladı.
 
Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar  arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti.
 
Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.
 
Önce saldırılar ardından çatışma
Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle  saatlerinde kimliği ve sayısı belli olmayan saldırganlarca bombalı ve silahlı  saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik  güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.
 
Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve  öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban'dan yapılan açıklamada,  saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.
 
Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı
Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu,  saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.
 
Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla  "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.
 

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