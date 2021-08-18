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Üniversiteli Nursel, devlet desteğiyle büyük iş başardı!
Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Nursel Yarar (22) pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesini fırsat bilerek çiftçilik yapan babasına destek oldu.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşyakası köyünün Kargakalesi mezrasında yaşayan 5 çocuklu Halil ve Neşe Yarar ailesinin tek kızları olan Nursel Yarar, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da çiftçilik yapıyor.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşyakası köyünün Kargakalesi mezrasında yaşayan 5 çocuklu Halil ve Neşe Yarar ailesinin tek kızları olan Nursel Yarar, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da çiftçilik yapıyor.