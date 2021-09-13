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Üniversiteli Furkan'ın sır ölümü! Sabah saatlerinde...

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA) |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 13:38 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 13:44

Erzurum'da, elektrik elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Özçelebi (24), 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, üniversiteli Furkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Olay, sabah saatlerinde, Yakutiye ilçesi 50. Yıl Caddesi 3. Fetvacıoğlu Sokak'taki 6 katlı apartmanda yaşandı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Furkan Özçelebi, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan, apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özçelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Furkan Özçelebi'nin cenazesi, Erzurum Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.
 
Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan baba Köksal Özçelebi, ayakta durmakta zorlanırken, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesini de bahçede oturarak izledi. Polis, Furkan Özçelebi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
 
 

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