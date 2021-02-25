Üniversiteli Elvan'ın çığlığı! 'Seni kezzapla yakarım'

İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan üniversite öğrencisi Elvan Koç çareyi polise gitmekte buldu. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yakmakla tehdit etti. Elvan Koç'un saplantılı sevgili kabusu! "Güzelliğine güvenme seni kezzapla yakarım" diye mesaj atan saplantılı sevgilinin reddedildikten sonra yazdığı şoke eden diğer mesajlar da ortaya çıktı.

İstanbul'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan üniversite öğrencisi Elvan Koç çareyi polise gitmekte buldu. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yüzünü parçalamakla, yakmakla tehdit etti.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI!

Elvan Koç: "Onunla 2 yıl ilişkimiz oldu. Bana asıl yüzünü göstermemiş. Meğer uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim.

EVE GELDİ KENDİNİ KESTİ!

Evime gelip beni darbetmeye kalktı. Gözerimin önünde kendini kesti, ya katilin olacağım ya benim olacaksın dedi. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim dedi. Ben ölmek istemiyorum, bu artık sevgiden aşktan öte takıntı haline getirdi " ifadelerini kullandı. Koç'un yakın arkadaşı olan ve güzellik uzmanı Ela Çekiç'i de sosyal medya üzerinden tehdit etti.

Ela Çekiç; "Elvan benden senin yüzünden ayrıldı. Sorumlu sensin. Güzelliğine çok güveniyorsun seni kezzap atıp yakarım dedi. Sürekli mesajlar atıp duruyor" ifadelerini kullandı.

AYRILMAK İSTEDİKTEN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ

İstanbul'da Sağlık Bilimleri bölümünde okuyan 21 yaşındaki Elvan Koç 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşından iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu için ayrılmak istedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. İlişkiyi bir takıntı haline getirdiği ileri sürülen sevgili Elvan Koç'a hayatı zehir etti. Yetmedi onun çocukluk arkadaşı olan ve Ela Çekiç'e de ayrılmamıza sen sebep oldun diye tehditler savurup genç kızları öldürmekle tehdit etti.

ÇEVREMDEKİ İNSANLARI TEHDİT ETTİ

Yaşadığı süreci anlatan Elvan Koç; " 2 sene kadar bir ilişkimiz oldu başlarda gerçek yüzünü göstermedi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiğimde ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak devamlı düzeleceğini bırakıcağını söyledi. En sonunda düzelmeyeceğini anladığım gibi bitirdim. Ama kabullenmedi evime gelip darp etmeye çalıştı ailemi yakın arkadaşlarımı tehdit etti ondan ayrılmamı çevremdeki insanlardan olduğunu düşündü.

YA KATİLİN OLACAĞIM YA DA...

Gözlerimin önünde kendini kesti eğer barıştım kelimesini duymazsa devam edeceğini kendisini kestikten sonra beni bıçaklayacağını söyledi. Ya katilin olacağım ya da benim olacaksın gibi deli saçması tehditler etti. En son şehir değiştirdim ve orda ayrıldığımı söyledim. Pusuda yattığını evime gelir gelmez öldüreceğini söyledi. Avukatım şikayette bulundu" ifadelerini kullandı.

RUH HASTASI

Bu ruh hastasının bir an önce ceza almasını istiyorum diyen Koç; "İş işten geçtikten sonra olmasın. Yasalar bizleri yaşatmak için var öldükten sonra bir değeri yok. Bu benim sosyal medya hesabımı ele geçirmiş orada kendi kendine bir şeyler yaşıyor. Kolunun her yerine Elvan yzdırmış" şeklinde konuştu.

"SENİN SUYUN ISINDI BİR KURŞUN ZOR MU"

Eski kız arkadaşına bu tehditleri atan kişi onun çocukluk arkadaşı olan Ela Çekiç'e de ayrılmamıza sen sebep oldun diye tehditler atmaya başladı. Emniyete giderek şikayetçi olan Ela Çelik; "Beni aradı ve bana Elvan ile aralarının bozulmasına benim sebep olduğumu söyleyerek tehditler etmeye başladı. Bana senin suyun ısındı bir kurşunu zor mu sanıyorsun evinin önüne geleceğim.

"NE VAR Kİ YATAR ÇIKARIM!"

12 yıl ceza alıp çıktım bunda mı çıkmayacağım gibi ifadeler kullandı. Polise gidip uzaklaştırma ve koruma istedim" ifadelerini kullandı.

"KEZZAPLA YAKARIM"

Bana Elvan'ın gözünü sen açtın deyip beni kezzapla yakmakla tehdit etti diyen Çekiç; "Bu beladan biran önce kurtulmak istiyoruz. Artık çok korkuyoruz, ettiği tehditlerin sonu yok" dedi. (Sabah)