Üniversiteleri ilgilendiren karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, YÖK duyurdu...

YÖK Başkanlığı "Öğretim iyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına ilave atama izni" başlıklı duyuru yayımladı. YÖK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar gereği 81 ildeki tüm üniversitelere atanacak ilave kadroları tek tek açıkladı.
YÖK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 8/2/2021 tarihli ve 2021-107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 20/3/2021 tarihli ve 2021/173 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki Karar ekte yer almaktadır."
İŞTE ÜNİVERSİTELER VE KADROLARI...