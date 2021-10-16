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Üniversitelere bildirildi! YÖK'ten flaş yüzde 40 kararı...

16 Ekim 2021 Cumartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 12:37

Binlerce kişi merakla bekliyordu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK resmen duyurdu. Pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Formasyon Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi. Formasyon ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında protokol imzalanmıştı.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında  imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" ve ardından güncellenen düzenlemelerle  ilgili üniversitelerde 14 ayın ardından, yeniden pedagojik formasyon eğitimi  sertifikası programı açılmasının önü açılmıştı. YÖK tüm üniversitelere yazı yolladı ve uzaktan eğitim ile ilgili kararı duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu konuya dair üniversitelere gönderilen yazıda; pandemi koşulları ile sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla yüzde 40'ının (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler hariç) mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yolu ile verilmesi uygun görüldüğü ifade edildi.
 
PROTOKOLÜN KAPSAMI
 
MEB ile YÖK arasında imzalanan YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022  eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik  Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde  yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı da pedagojik formasyon alacakların okullarda  yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergeyi güncelledi. Ayrıca, eğitim  fakültesi mezunu öğretmen aday adaylarının uygulama eğitimleri de bu yönerge  kapsamında yürütülecek. Daha önceki uygulamalarda  üniversitelerin ilgili lisans programlarında eğitim alan öğrenciler, belirli  sınıf düzeylerinde pedagojik formasyon sertifikası eğitimlerine katılabiliyordu,  yeni uygulamada ise sadece lisans programlarından mezun olanlara bu sertifikalara  başvuru hakkı tanındı. Bunun yanında sertifikayı alacak adayların dersleri ve sürelerine  ilişkin de yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, sertifika eğitimleri, artık bahar  ve güz dönemleri olmak üzere artık iki dönem yani bir akademik yıl boyunca devam  edecek. Pedagojik formasyon almak isteyen bir adayın aynen eğitim  fakültelerine benzer şekilde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kapsamında 60  krediden oluşan öğretmenlik meslek bilgisi derslerini tamamlayarak başarılı  olması gerekecek. Yeni uygulamada, sertifikayı alacakların özel ya da resmi okullardaki  uygulama eğitimlerinin nasıl olacağı en merak edilen konular arasındaydı.MEB'in güncellediği yönergede bu konuya da açıklık getirildi. Bu  çerçevede, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik  Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin  gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda  yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı. Pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda yürütülecek öğretmenlik  uygulamalarına tıpkı eğitim fakültelerinde olduğu gibi her bir dönemde 72 saat  olmak üzere toplam 144 ders saati katılmaları gerecek. Eski sertifika  programında, uygulama öğrencilerinin bu eğitimlere sadece bir dönem katılmaları  yeterliydi. Yeni yönergede, uygulama eğitimlerin nasıl olacağının çerçevesi de  çizildi. Bu kapsamda, öğrenciler uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin gözetim  ve rehberliğinde etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirecek ve her  etkinliğe ilişkin çalışma raporu hazırlayacak ve bu raporu uygulama öğretim  elemanına teslim edecek.
 
 

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YÖK formasyon MEB üniversiteler öğretmen
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