Üniversitelerden maaş gibi burs desteği! Burs başvuruları nasıl yapılır? İşte burs veren üniversiteler

Üniversiteler, iyi öğrencileri kapmak için birbiriyle yarışıyor. Başarıya göre 7.800 TL’ye varan bursların yanı sıra yurt, yemek, yurt dışı eğitim gibi olanaklar sunanlar bulunuyor. Spor salonu ve sinema üyeliği, bilgisayar, uçak bileti gibi pek çok avantaj sağlayan üniversiteler de var bazı bölümleri seçenlere 5 yıllık iş garantisi vadedenler de...

Üniversite ve bölüm seçerken adayların önünde akademik kadro, üniversite başarısı, kampüs olanakları, mezunların iş bulma imkânı gibi birçok kriter var. Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da burs olanakları. Adaylar, doğru bir tercih yaparak, maaş gibi her ay burs alabilir, bursun yanı sıra barınma, yemek, yurt dışı eğitim gibi desteklerden de faydalanabilirler. Burs olanağı sunan üniversite ve bölümler şöyle:

7.000 TL’Yİ AŞIYOR

Konya Gıda Tarım Üniversitesi: Başarı sırası 1-500 arasındaki öğrencilere 6.000 TL, 501-1000 arasındakilere 5.000 TL, 1001-2000’e 4000 TL, 2001-3000’e 3.000 TL, 3001-4000 TL 2.000 TL burs veriliyor. Öğrencilere iş garantisi de sunan üniversite, bölümlerini ilk 3 sırada tercih edenlere de ek burs veriyor. Böylelikle burs, 7.800 TL’ye kadar çıkıyor.

KTO Karatay Üniversitesi: Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlık’ta (EA) 1-100’e girenlere aylık 3.000 TL, 101-1000’e 2.500 TL, 1001-2500’e 2.000 TL, 2501-5000’e 1.500 TL, 5001-10.000’e 1.000 TL burs veriliyor. Yine Sözel’de (SÖZ) 1-100’e girenlere 2.000 TL, DİL’de ise 1.500 TL burs sağlanıyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: EA ve SAY’da ilk 1000, SÖZ’de 100, DİL’de ilk 50’ye girenlere 3.000 TL burs ve yurt imkânı veriliyor. Üniversitenin 550 TL ile 2.500 TL aralığında farklı bursları da var.

Boğaziçi Üniversitesi: SAY’da ilk 20, EA’da ilk 15, SÖZ’de ilk 10, DİL’de (İngilizce) ilk 3 sıralamada yer alanlara ayda 600 TL, konaklama, yemek, kitap bursları, sinema salonuna, fitness salonuna ücretsiz üyelik veriliyor.

150 KURUM VE KURULUŞ 300 TL İLE 1.500 TL ARASINDA BURS

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Puan türlerinin herhangi birinde ilk 10’a girip ve bir lisans programına 1. tercihinde yerleşenlere aylık 2.000 TL, ücretsiz konaklama, bilgisayar, yemek bursu, uluslararası değişim programları kapsamında uçak bileti de veriliyor. Üniversitede, 150 kurum ve kuruluş tarafından, 300 TL ile 1.500 TL arasında değişen miktarlarda verilen burslar var.

İstanbul Üniversitesi: Yerleştiği puan türünde ilk 1000’e giren ve hukuk tercih edenlere 900 TL, 2.750 TL başlangıç desteği, her dönem için 1.200 TL kitap yardımı sağlanıyor. İlk 5000 içinde yer alıp İlahiyat Fakültesi’ni tercih eden 12 öğrenciye de aylık 1.000 TL burs veriliyor.

ABD’YE GÖNDERİYOR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İlahiyat Fakültesi’ne ilk 3.000’den, Tıp’a ilk 6.000’den, Diş Hekimliği’ne ilk 10.000’den, Mühendislik ve Mimarlık’a da ilk 30.000’den girenlere aylık 1.500 TL burs veriliyor.

İbn Haldun Üniversitesi: İlk 10.000’de olup felsefe, iktisat, işletme, sosyoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarını seçenlere, ilk 5000’de olup siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, ilk 1000’de olup karşılaştırmalı edebiyat, hukuk, ilk 1000’de olup psikoloji, medya ve iletişim, tarih, ilk 250’de olup İslami Bilimler’i seçenlere 2.000 TL burs veriliyor. Ayrıca üniversitenin 1.000 TL’lik tercih bursu da bulunuyor.

YÖK’TEN ÖZEL DESTEK

YÖK, belli lisans programlarına YÖK Destek Bursu veriyor. Burstan, temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji , matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşenler yararlanabiliyor. Bu yıl felsefe bölümü de bursu kapsamına alındı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında da bin 671 öğrenciye daha aylık 800 TL burs verilecek.

ÖĞRENCİNİN BEKLENTİSİ ÇOK FARKLI

Öğrenciler üniversitelerin verdiği burslardan memnun olsalar da burs devamlılığının sağlanmasında aranan koşulların değişmesini istiyor. Burslarla ilgili görüşler şöyle:

YÖK Felsefe ve Temel Bilimler için farkındalık adına burs imkânını güzel düşünmüş ama gençler burs değil, iş istiyor.

Burs dediğiniz şey aslında indirim! Barajı aşın, ilk tercihe ya da ilk beş tercihe yazın sözde “burs” veriyorlar. Sadece yüzde 100 burs gerçek. Onu da çok yüksek puan/sıralamaya göre birkaç kişiye veriyorlar. Burs kime verilir? İmkânı olmayan, başarılı öğrenciye.

Üniversitelerin kendi internet sayfalarında yayınladıkları burs-yurt fırsatları yazılı beyan sayılır mı? Bağlayıcılığı var mı?

Yüzde 100 devam istiyorlar. İl dışında yanında kimse yok, çocuk hastalanıp doktora gidemezse veya geç kalsa burs gitti. Özürlü devamsızlık yüzde 10. İnsan olanın başına her şey gelebilir. Kriter şu olmalı, ben kaldığım zaman ailem bu paraları ödeyebilir mi?

ÖĞRENCİNİN BEKLENTİSİ ÇOK FARKLI

MEB, Özel Eğitim, İngilizce , İlköğretim Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Okul Öncesi, Arapça , Almanca, Matematik ve Kimya öğretmenlikleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarını ilk 5 tercihinde gösteren ve belirlenen kontenjanlara giren 5 bin öğrenciye KYK bursu oranında nakit destek veriyor. Ocak 2020’de bursun miktarı 550 TL’ydi.

5 YIL İŞ GARANTİSİ

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) de ilk 50 bine girip ilk 5 tercihinde maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih edenlere burs veriyor. İlk 5 tercihinde bu bölümlerden birine yerleşenlere aylık net asgari ücret tutarı kadar, sıralaması 50-65 bin aralığında olanlara net asgari ücretin yarısı kadar, 65-80 bin aralığındakilere de asgari ücretin üçte biri kadar burs sağlanıyor. Burstan yararlananlara sektörde çalışma taahhüdü karşılığında en az 5 yıl iş garantisi sunuluyor.

TEKSTİL SEÇENE MAAŞ GİBİ BURS

YÖK ile Tekstil Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğiyle 2019’da imzalanan, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmesi için tekstil mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere asgari ücrete kadar burs imkânı ve iş garantisi sağlayan ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği’ projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde 2019’da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Tekstil Mühendisliği bölümünde puanlar yaklaşık 100 puan artarken, doluluk oranı yüzde 42’den 92’ye çıktı; 9 üniversitenin kontenjanları da yüzde 100 doldu.

Projeyle ilk 5 tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve sıralaması ilk 20 binde bulunan öğrencilere asgari ücret tutarında burs veriliyor. 20-50 bin arasında olanlara net asgari ücretin yüzde 70’i, 50- 80 bin arasındakilere ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında karşılıksız burs sağlanıyor.