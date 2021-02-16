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Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

16 Şubat 2021 Salı - 22:13 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 22:24

Milyonlarca üniversite öğrencisi bekliyordu. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı ve duyurdu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi.


Bakan Koca tarafından üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
 
Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.
 
Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.
 

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Bilim Kurulu Fahrettin Koca üniversite öğrencisi
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