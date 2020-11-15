Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitim bir süredir yüz yüze devam ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerde vize sınavlarının başlayacak olması sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs Pandemisi nedeniyle 2020-2021 eğitim yılında üniversitelerde eğitim online olarak devam ediyor. Üniversite öğrencileri, vize sınavlarının yaklaşması ve Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı okullarda eğitimin yüz yüze yapılmaya başlanmasıyla birlikte YÖK'ün üniversitelerle ilgili kararının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenler...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu.Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI SALGININ SEYRİNE GÖRE BELİRLENECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

5N1K’da Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerle ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı. Bakan Koca “üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.” demişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.