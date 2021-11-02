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Üniversitelerde yeni dönem! YÖK Başkanı Özvar açıkladı...

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 13:03 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 13:11

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Kovid-19 aşılanmaları ile ilgili konuşarak, "Korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı yüzde 93,27, idari personelin oranı ise yüzde 90,70'dir. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu sebeple, umarız, aşı vesilesiyle yükseköğretimde yüz yüze eğitim bundan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar,  yükseköğretimdeki Kovid-19 aşılanma ve toplam korunma oranlarına ilişkin,  "Korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı  yüzde 93,27, idari personelin oranı ise yüzde 90,70'dir." dedi. 
 
Özvar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, YÖK'ün 2022 yılı bütçesi  üzerinde yaptığı konuşmada, son 1,5 yılda tüm dünyayla beraber Türkiye'de de  Kovid-19 salgını nedeniyle yükseköğretimde olağanüstü anlamda ciddi tehditlerle  karşı karşıya gelindiğini, ancak bu yıl okullardaki gibi üniversitelerde de yüz  yüze eğitimin başlatılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.
 
Yükseköğretimde son yıllarda yaşanan niceliksel büyüme ile başta  yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğine  işaret eden Özvar, 8,5 milyona yaklaşan öğrenci sayısıyla Türkiye'nin Avrupa  yükseköğretim alanında en çok öğrenciye hizmet veren ülke olduğunu söyledi.
 
 
Üniversitelerde öğrencilerin yüzde 50,4'ünün erkek, yüzde 49,6'sının  kız olduğunu belirten Özvar, "Bu açıdan, yükseköğretime kız öğrencilerimizin son  yıllarda çok daha yüksek oranda erişebilmesinin, ülkenin gelişmesiyle alakalı  fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim." diye konuştu.
 
Akademideki öğretim elemanı sayısının son 10 yılda yüzde 80 artarak  181 bini geçtiğini dile getiren Özvar, bu artışı "göz kamaştırıcı" olarak  nitelendirdi.
 
YÖK tarafından yürütülen "Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve  İhtisaslaşma", "Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan Gücü Oluşturmak İçin 100/2000  Doktora Projesi", "Hedef Odaklı Uluslararasılaşma", "Yükseköğretimde Dijital  Dönüşüm", "Açık Bilim ve Açık Erişim", "Geleceğin Meslekleri", "YÖK-Gelecek",  "YÖK-Anadolu", "YÖK Sanal Laboratuvarı" gibi projelere ilişkin de bilgiler  aktaran Özvar, "Yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler,  akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine  dair yeni modeller, üniversitelerin uluslararası etkileşimleri ve bilgi  diplomasisinin yaygın kullanılması gibi ana başlıklarda yürütülecek faaliyetler,  önümüzdeki yıllarda yükseköğretim sistemini daha da ileriye taşıyacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Erol Özvar, konuşmasında Kovid-19 salgını sürecinde yükseköğretim  kurumlarında aşılanma ve toplam korunma oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığından  alınan son verileri de paylaştı. Özvar, "Şu anda korunması sağlanan  öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı yüzde 93,27, idari  personelin oranı ise yüzde 90,70'dir. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz  aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu sebeple, umarız, aşı  vesilesiyle yükseköğretimde yüz yüze eğitim bundan sonra da devam edecektir."  dedi.

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