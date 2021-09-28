Üniversitelerde yeni dönem! Kuyruklar oluştu...

Yüz yüze eğitime başlayan üniversitelerin birçoğu öğrencilerine kampüse giriş için PCR testini zorunlu tuttu. Üniversitelerin sağlık merkezlerinde ve hastanelerde test yaptırmak isteyen akademisyenler ve öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni akademik yıla başlayan üniversitelerde farklı kurallar uygulanıyor. Bazı üniversiteler, akademisyen ve öğrencilerin kampüslere girişinde aşı ve PCR testini zorunlu tuttu. Bu durum üniversitelerin sağlık merkezleri ile hastanelerde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

İstanbul Aydın, Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre; örneğin Hacettepe Sivas Cumhuriyet, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Mersin gibi üniversitelerde PCR testi yaptırmak için birçok akademisyen ve öğrenci saatlerce sırada bekledi. Bu durumu öğrenciler çektikleri fotoğraflarla sosyal medyadan paylaşırken, hastanelerde PCR testinde akademisyenler ve öğrencilere öncelik tanınması aynı sıraya giren vatandaşların tepkisi çekti.

İçeri alınmadılar

Üniversite kampüslerine girişte öğrencilerden aşı kartı, PCR testi sonucu ya da HES kodu isteniyor. Dün sabah saatlerinde kampüslerin önüne gelen öğrenciler, işlemlerin yavaş ilerlemesinden şikâyet ettiler. Ayrıca PCR testi yaptırmayanların içeriye alınmaması nedeniyle karmaşa da yaşandı. Öğrencilerin konuyla ilgili sosyal medyadan paylaştıkları yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

Keçiören’de devlet hastanesinde 3 saattir PCR testi sırası bekliyorum. Benim gibi birçok öğrenci var. Belirtisi olmayan insanlara zorla test yaptırıyorlar, sanki aşılıların korona olma ihtimali yokmuş gibi!

Dekanlığa yönlendirdiler, hak verip ‘Genelge emirdir buna uymak zorundayız’ dediler. Rektörle görüşmek istediğimi belirttim, görüştüm dilekçe verdim. Bütün yetkililer beni başından saldı. Dersim varken parkta oturuyorum!

Rektörler hiçbir öğrencinin eğitim hakkını alamaz. Hepiniz geleceğimiz üniversite öğrencileri diyorsunuz ama içeri almıyorsunuz. Nasıl bir gelecek bu?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bugün aşı olmayanları içeri almayarak, eğitim hakkını engelleyerek suç işlemiştir. Kanunlara aykırı genelgelerle senato kararları alınmaktadır.

Bugün de Aydın Üniversitesi kapıda öğrencileri bekletiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok!

Doktora eğitimim için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne derse girmeye çalışacağım ama aşı veya PCR testi istiyorlar. Tutanak tutmaya çalışacağım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi PCR Testi Polikliniği’nin önünde, kuyrukta bekleyenlerin sonu görünmüyor. Test alan bir tane görevli var. Akademisyen olanları sıra bekletmeden alıyorlar içeri. Onların önceliği varmış. Bizlerin suçu sıradan vatandaş olmak mı?

Kampüste aşı yapanlar da var