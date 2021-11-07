Üniversiteler 2021-2022 Akademik Yılı 5 Ekim’de başlamıştı. Uzun bir aranın ardından üniversiteler bu yıl yüz yüze eğitime geçmişti. Üniversitelerde eğitim 1 ayını geride bırakırken vize ve final takvimleri de pek çok öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Üniversitelerde yarı yıl tatili ne zaman? Üniversitelerde vize ve finaller ne zaman başlıyor? Üniversitelerde akademik takvimi ile ilgili bilgiler…

Üniversitelerde 5 Ekim itibariyle yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir aranın ardından uzaktan eğitim sürecinden yüz yüze eğitime geçen üniversitelerde akademik takvimin ilk ayı geride kaldı. Öğrenciler vizelere hazırlanmaya başladı. Öğrenciler vize ve final tarihlerini araştırıyor. Peki, Üniversitelerde yarı yıl tatili ne zaman? Üniversitelerde vize ve finaller ne zaman başlıyor? Üniversitelerde akademik takvimi ile ilgili bilgiler…

ÜNİVERSİTELERDE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Vize, final ve ara tatil tarihleri üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor. Öğrenciler okudukları üniversitenin akademik takviminden sınav tarihlerini ve yarı yıl ile bütünleme tarihlerini öğrenebiliyor.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022

8 Ocak 2022 Cumartesi Güz Yarıyılı Derslerinin Son Günü

10-20 Ocak 2022 Güz Yarıyılı Final Sınavları

25-29 Ocak 2022 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları

28 Şubat 2022 Pazartesi Bahar Yarıyılı Başlangıcı

4 Haziran 2022 Cumartesi Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Günü

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022

24.01.2022 - 06.02.2022Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Tarihleri

07.02.2022 - 20.02.2022Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı Tarihleri

14.02.2022 - 25.02.2022Bahar Yarıyılı Ders Kaydı

21.02.2022 - 09.06.2022Bahar Yarıyılı Dersler

21.02.2022 - 09.06.2022 Bahar Yarıyılı Dersler

09.04.2022 - 17.04.2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri

10.06.2022 - 21.06.2022 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi

22.06.2022 - 03.07.2022Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı Dönemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022

27 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021 Güz Yarıyılı Eğitim - Öğretim Başlangıç Bitiş Tarihi

14 Şubat 2022 - 27 Mayıs 2022 Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Başlangıç Bitiş Tarihi

3 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022 Yarıyıl Bitirme Sınavları Başlangıç - Bitiş Tarihi

30 Mayıs 2022 - 10 Haziran 2022 Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıç - Bitiş Tarihi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ara Tatil: 22 - 26 Kasım 2021

Güz Yarıyılı Sonu Sınavları: 17 - 30 Ocak 2022

Bahar Yarıyılı Başlangıcı: 21 Şubat 2022

Bahar Yarıyılı Sonu: 3 Haziran 2022