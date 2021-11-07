Üniversitelerde 5 Ekim itibariyle yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir aranın ardından uzaktan eğitim sürecinden yüz yüze eğitime geçen üniversitelerde akademik takvimin ilk ayı geride kaldı. Öğrenciler vizelere hazırlanmaya başladı. Öğrenciler vize ve final tarihlerini araştırıyor. Peki, Üniversitelerde yarı yıl tatili ne zaman? Üniversitelerde vize ve finaller ne zaman başlıyor? Üniversitelerde akademik takvimi ile ilgili bilgiler…
ÜNİVERSİTELERDE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Vize, final ve ara tatil tarihleri üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor. Öğrenciler okudukları üniversitenin akademik takviminden sınav tarihlerini ve yarı yıl ile bütünleme tarihlerini öğrenebiliyor.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022
8 Ocak 2022 Cumartesi Güz Yarıyılı Derslerinin Son Günü
10-20 Ocak 2022 Güz Yarıyılı Final Sınavları
25-29 Ocak 2022 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
28 Şubat 2022 Pazartesi Bahar Yarıyılı Başlangıcı
4 Haziran 2022 Cumartesi Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Günü
MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022
24.01.2022 - 06.02.2022Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Tarihleri
07.02.2022 - 20.02.2022Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı Tarihleri
14.02.2022 - 25.02.2022Bahar Yarıyılı Ders Kaydı
21.02.2022 - 09.06.2022Bahar Yarıyılı Dersler
21.02.2022 - 09.06.2022 Bahar Yarıyılı Dersler
09.04.2022 - 17.04.2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri
10.06.2022 - 21.06.2022 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavı Dönemi
22.06.2022 - 03.07.2022Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı Dönemi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ 2021-2022
27 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021 Güz Yarıyılı Eğitim - Öğretim Başlangıç Bitiş Tarihi
14 Şubat 2022 - 27 Mayıs 2022 Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Başlangıç Bitiş Tarihi
3 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022 Yarıyıl Bitirme Sınavları Başlangıç - Bitiş Tarihi
30 Mayıs 2022 - 10 Haziran 2022 Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıç - Bitiş Tarihi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ara Tatil: 22 - 26 Kasım 2021
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları: 17 - 30 Ocak 2022
Bahar Yarıyılı Başlangıcı: 21 Şubat 2022
Bahar Yarıyılı Sonu: 3 Haziran 2022