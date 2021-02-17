Üniversitelerde hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir, nasıl uygulanır, hangi üniversiteler hibrit eğitim verecek?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın açıklamaları kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bazı üniversitelerde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındı. Bu kararın açıklanmasının ardından üniversitelerde hibrit eğitime dair sorular gündeme geldi. Peki, hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl olacak? Hibrit eğitimde okula gidilir mi, hibrit eğitime geçen üniversiteler belli mi?

2020’nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK’ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor. Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modele ilişkin üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak, Hibrit eğitim verecek üniversiteler…

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM MODELİ NASIL UYGULANACAK?

Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde uygulama ağırlıklı bölümler yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Diğer bölümler ise uzaktan eğitim ile sürece devam edecek.

HİBRİT EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu.

Hibrit eğitim modeline ilişkin SDÜ Rektörlüğü’nden yapılan duyuruda, uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve İlahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabileceği belirtildi. Diğer tüm akademik birimlerde teorik ağırlıklı derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaya devam edileceği kaydedildi. Alınan kararlara göre bahar yarıyılı için uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde devam zorunluluğu aranmayacak. Uzaktan eğitim yönetmeyle yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları çevrim içi, çevrim dışı, ödev ve proje yöntemleriyle yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşada ise Tıp Fakültesi’nde 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

Özetle Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk, İstanbul ile Harran üniversiteleri aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ise 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, sağlık bilimleri, hemşirelik ve Spor bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

HİBRİT EĞİTİMDE OKULA GİDİLİR Mİ?

Hibrit eğitimde her gün okula gitme zorunluluğu yoktur. Örneğin matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.