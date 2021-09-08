Üniversitelerde en gözde bölümler boş kaldı! İşte o bölümler!

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Gözler şimdi ek yerleştirmelere çevrildi. Yerleştirme sonuçlarına göre, sıralama barajı olan en gözde programlarda bu yıl 13 binden fazla boş kontenjan oluştu. Tıpta 288, hukukta 508, mühendislik fakültelerinde ise toplam 9 bin 726 boş kontenjan var. Normal kayıtlar 10 Eylül'e kadar sürerken elektronik kayıtlar için son gün bugün. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal sınav puanlarına göre üniversite tercihleri ve gözde bölümlerdeki boş kontenjanlarla ilgili bilgi verdi.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçen hafta açıklandı. Üniversitelerdeki toplam 1 milyon 10 bin 669 kontenjanın 195 bin 304'ü boş kalmıştı. Kontenjanı binin üzerinde olan ve tüm üniversitelerde tamamı dolan sadece 5 lisans programı var. Eczacılık, fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve veterinerlik programları kontenjanlarını doldurdu. Üniversiteye kayıtlar 10 Eylül'de tamamlanacak. Ardından ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki en gözde programlarda ne kadar boş kontenjan var? Tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal Sabah Gazetesi’nden Ceyda Karaaslan’a konuştu. Ünsal’ın hazırladığı çalışmaya göre en çok boş kontenjan mühendislik fakültelerinde. 69 bin 785 kontenjan verilen mühendislik fakültelerinin bu yıl yüzde 86.1'i doldu. Bu programlarda toplam 9 bin 726 boş kontenjan var. İşte sıralama barajı olan bölümlerin kontenjan bilgileri:

TIP: 50 bin sıralama barajı olan tıp fakültelerine 17 bin 559 kontenjan verilmişti. Yüzde 98.4'ü doldu. 288 boş kontenjan var.

DİŞ HEKİMLİĞİ: 80 bin sıralama barajı olan diş hekimliğinin kontenjanı 8 bin 783 idi. Yüzde 97.5'i doldu. Toplam 216 boş kontenjan var. 80 bin sıralama barajı olan diş hekimliğinin kontenjanı 8 bin 783 idi. Yüzde 97.5'i doldu. Toplam 216 boş kontenjan var.

HUKUK: 125 bin sıralama barajı olan hukukta toplam 16 bin 267 kontenjan vardı. Yüzde 96.9'u doldu. Toplam boş kontenjan 508.

MİMARLIK: 250 bin sıralama barajı olan mimarlığın kontenjanı 7 bin 581 idi. Yüzde 80.3'ü doldu. Bin 495 boş kontenjan var.

ÖĞRETMENLİKTE TABLO NASIL?

300 bin sıralama barajı olan öğretmenlik programlarında coğrafya, fen bilgisi, fizik, ilköğretim matematik, Japonca kimya, matematik ile tarih ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği kontenjanları tamamen doldu. Diğer alanlardaki boş kontenjanlar ise şöyle:

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: 300 bin sıralama barajı olan öğretmenlik programları arasında en çok boş kalan bölüm rehberlik ve psikolojik danışmanlık oldu. 6 bin 45 kontenjanı olan bu bölümde toplam 237 boş kontenjan var.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: 4 bin 378 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğinin yüzde 99.2'si doldu. 33 boş kontenjan var.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ: 5 bin 284 kontenjanı olan İngilizce öğretmenliğinde 35 kontenjan var.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ: 5 bin 293 toplam kontenjanı vardı. Yüzde 99.6'sı doldu. 33 boş kontenjan var.

MÜHENDİSLİKLER BOŞ KALDI

300 bin sıralama barajı olan mühendislik fakültelerinde uzay, yapay zekâ, yapay zekâ ve veri gibi bölümler tamamen doldu. En çok boş kontenjan inşaat mühendisliğinde. 6 bin 423 kontenjanı olan inşaat mühendisliklerinin yüzde 67.1'i doldu. Toplam 2 bin 113 boş kontenjan var. Bilgisayar mühendisliğinde 234, makine mühendisliğinde bin 417, tekstil mühendisliğinde 78, endüstri mühendisliğinde ise 580 boş kontenjan var.

TABAN PUANLAR DÜŞTÜ

Geçen yıl ile bu yılın en düşük yerleştirme puanları karşılaştırıldığında gözde programlardan tıp ve hukukta düşüşler olduğu görüldü. Örneğin tıpta en çok tercih edilen üniversitelerden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da taban puan 535'ten 493'e, Hacettepe'de 535'ten 495'e düştü. Hukuk programlarında da İstanbul Üniversitesi'nde taban puan 464'ten 409'a, Ankara Üniversitesi'nde 467'den 412'ye geriledi.