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Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Hangi eğitimler yüz yüze, hangileri online yapılacak?

Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Hangi eğitimler yüz yüze, hangileri online yapılacak?