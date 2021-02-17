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Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Hangi eğitimler yüz yüze, hangileri online yapılacak?

17 Şubat 2021 Çarşamba - 12:45 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 12:45

Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.


YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

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