Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK’e güz döneminde uzaktan eğitim tavsiyesi geldi. Bu haberin ardından üniversite öğrencileri internette 'Üniversiteler ne zaman açılıyor? Uzaktan eğitim geçen üniversiteler hangileri? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti?' sorularını araştırıyor. İşte YÖK'ün açıklaması ve uzaktan eğitime geçen üniversiteler ile ilgili bilgiler...

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) gönderdiği güz dönemindeki eğitim e dair görüş yazısına verdiği cevapta üniversitelerde eğitimin uzaktan yapılmasını tavsiye etti. YÖK ise kararı üniversitelere bıraktı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? Uzaktan eğitim geçen üniversiteler hangileri? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti? İşte YÖK'ün üniversitelere gönderdiği tavsiye yazısı ve uzaktan eğitime geçen üniversiteler...

YÖK ÜNİVERSİTELERE YAZI GÖNDERDİ!

YÖK corona virüs sürecinde üniversitelerin açılması ve eğitimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan tavsiye aldı.

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) gönderdiği güz dönemindeki eğitime dair görüş yazısına verdiği cevapta üniversitelerde, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesini” istedi.

YÖK tarafından bütün üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı nın önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi alanlarına alınacak tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına öğrencilerin sağlıklı bir eğitim sürdürebilmelerinin temini için geniş inisiyatif tanındığı, Sağlık Bakanlığının önerileri ve kamuoyu ile paylaştığı verileri, bulundukları bölge ve illerdeki salgın hastalığın seyri ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarına imkan tanındığı ifade edilen yazıda, son günlerde Covid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

YÖK yetkilileri gelen tepkiler üzerine, "Toplum sağlığını ilgilendiren bir konuda Sağlık Bakanlığı görüşünün aksine bizim inisiyatif kullanma durumumuz olamaz. MEB gibi bizde salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyuyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ün verdiği bilgiler ışığında üniversiteler açılış tarihlerine ve eğitim şekillerine kendileri karar verecek. Bu kapsamda bilgi almak isteyen öğrencilerin, öğrencisi oldukları üniversitelerin resmi sosyal medya hesapları ile web sitelerini takip etmesi gerekiyor.

YÖK daha önce yaptığı açıklamada, üniversitelerden eğitimlerine 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlama yapmaları istendiğini açıklamıştı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER

Üniversiteler, 2020-2021 eğitim yılında eğitimin nasıl olacağı konusunda, senatolarında yapılan toplantılar neticesinde alınan kararları resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından ilan ediyor.

Son olarak İstanbul 'da eğitim veren Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, bu kapsamda senatolarında alınan kararları duyurdu.

Marmara Üniversitesi bugün yaptığı açıklama ile bu eğitim döneminde derslerin uzaktan yapılacağını ilan etti. Kurumun açıklamasının tamamı şöyle;

"Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız."