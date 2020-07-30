Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? YÖK üniversitelerin ne zaman başlayacağını açıkladı mı? Üniversiteler açılır mı?

Üniversiteler açılır mı, sorusu corona virüsü pandemisi nedeniyle verilen araların ardından milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Öğrenciler YÖK’ün üniversitelerle ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor, YÖK açıklama yaptı mı?

YÖK tarafından yapılan açıklamalar üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin aklında tek bir soru var, üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. Peki yeni eğitim döneminde üniversiteler açılır mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılı üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

‘’DERSLERİN YÜZDE 30'U UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA VEREBİLDİ’’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (KovidKovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."