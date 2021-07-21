Üniversitelerin açılış tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle online eğitimle tamamlanan bir yılı daha geri de bırakan üniversitelilerin gözü kampüslere döneceği tarihte. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? İşte üniversitelerde yeni eğitim yılının başlama tarihi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme takviminde üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.
Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.