Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada okulların açılışı ile ilgili hem MEB hem de YÖK ile görüşlemelere devam ettiklerini ve çalışma yaptıklarını belirtmişti. Bir süredir online olarak eğitime devam eden üniversitelerin açılış tarihi de bu açıklamanın ardından merak ediliyor. Peki, Üniversiteler açıklanacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

Üniversiteler açılacak mı? sorusu milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada okulların eylül ayında açılması için çalışma yaptıklarını belirtmişti. YÖK ve MEB ile görüşmelerine devam ettiklerini dile getiren Bakan Koca, okulların açılışı ile ilgili ortak çalışma yaptıklarını söyledi. Peki, Üniversiteler açıklacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı daha önceki Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.

Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.

Bu konuda bilim kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.

Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır.

Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.