Pandemi döneminde uzaktan eğitime devam eden üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek. 2021 YKS tercihleri ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversite kayıt tarihleri ile açılış tarihleri yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte üniversitelerin açılacağı tarih...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.