08 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1720 0.64
USD 8,6230 1.21 ALTIN 488,460 -1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

08 Ağustos 2021 Pazar - 10:31 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 10:32

YKS tercihleri devam ediyor. Adaylar hayalini kurdukları bölümlere yerleşmek için tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 'Üniversiteler açılır mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?' sorularını araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte üniversitelerin açılacağı tarih...


Pandemi döneminde uzaktan eğitime devam eden üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek. 2021 YKS tercihleri ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversite kayıt tarihleri ile açılış tarihleri yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte üniversitelerin açılacağı tarih...
 
 
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
 
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
 
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. 
 
YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ 
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.
 

ETİKETLER

Üniversiteler ne zaman açılacak Üniversite kayıtları Üniversite kayıtları ne zaman 2021 Üniversiteler açılacak mı Üniversite kayıt kayıt tarihleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.