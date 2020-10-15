Üniversiteler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.



Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı açıktır.' Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.

Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu. Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim-öğretim veriyor.

Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da biz kaldırdık. 'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin becerilerini heyecanlarını doğru mecralara yönlendirmemiz şart. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız medeniyetini, tarihini, bizi biz yapan değerleri en iyi şekilde bilmeli ve hayatını buna göre kurgulamalıdır. Tıpkı Malazgirt'te, Niğbolu'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz 'da olduğu gibi gerekirse canı pahasına savunacak bilinçte olmadıkça geleceğe güvenle bakamayız. Bunların aksi olursa bir robot olma durumu olur ki biz robot değil insan yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bunun yolu da en doğru nesilleri yeiştirmemizden geçiyor

YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor.