Üniversiteler Ekim'de açılacak mı? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler…

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle sonlandıra üniversiteler bu sene de eğitime uzaktan devam edecek. YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversiteler için 1 Ekim tarihine işaret edildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, 1 Ekim’de mi? Üniversiteler ne zaman başlıyor? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler hangileri?

Okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Üniversiteliler ise yeni eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. YÖK yaptığı açıklamada, 1 Ekim tarihini işaret etmişti. Sağlık Bakanlığı da uzaktan eğitim tavsiyesini gündeme getirmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, eğitim online uzaktan mı yapılacak?

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir." İfadeler kullanılmıştı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLIYOR??

YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurdu. Üniversiteler, bu tarihte açılacak ve çoğu online olarak eğitim verecek.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Uzaktan eğitime başlayacak üniversitelerin sağlıklı bilgi edinmesi için öncelikle okudukları üniversitenin güncel akademik takvimini incelemelidir.

Uzaktan eğitime geçiş yaptığını duyuran üniversiteler arasında Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi yer alıyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Munzur, Yalova, Balıkesir üniversiteleri de bu kararı alan üniversiteler arasına eklendi.

Üniversitenizin resmi internet sayfası üzerinden güncel duyuruları takip etmeniz gerekmektedir.

YÖK’ÜN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Üniversiteler ile ilgili alınacak olan kararın güncellenmesinde salgının ve vaka sayılarının gidişatına yönelik bir izleyiş ön görülüyor. Buna göre, kayıtlı olduğunuz veya yeni gideceğiniz üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmeniz iyi olacaktır.