Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, yarıyıl tatili ne zaman 2022?

Üniversiteler ara tatil yapacak mı? sorusu ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin ara tatil yapacak olması nedeniyle yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Üniversite eğitimi gören öğrenciler arama motorlarına yöneldi. Peki, Üniversitelerde yarıyıl tatili ne zaman 2022, Üniversitelerde sömestr tatili tarihi...

15-19 Kasım tarihleri arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte toplam 9 gün sürecek bir tatil yapacak. Üniversite eğitimi gören öğrenciler de ara tatil olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde yarıyıl tatili ne zaman 2022, Üniversitelerde sömestr tatili tarihi...

ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?

2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması, sadece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.

ÜNİVERSİTELERDE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022'ye kadar devam edecek.3 saat önce