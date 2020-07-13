Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, güze döneminde mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusu binlerce üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. MEB'in 2020-2021 takvimini açıklamasının ardından üniversiteliler, yeni dönemde eğitimlerinin ne zaman başlayacağını, üniversitelerin açılıp, açılmayacağını merak ediyor. Üniversitelerin açılış durumuna ilişkin en son haberler…

2019-2020 bahar dönemini corona virüsü salgını nedeniyle online ve uzaktan devam etti. Lisans ve önlisans öğrencisi yüz binlerce genç, yeni eğitim yılının güz yarı yılında kampüslerde eğitim faaliyetlerine ne zaman başlayacaklarını merak ediyor, üniversiteler güz döneminde mi açılacak sorusuna yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri ile ilgili YÖK’ten henüz bir açıklama gelmedi.

UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A YÜKSELTİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.



Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."