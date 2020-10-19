Üniversiteler açılacak mı? sorusuna Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi! 2020 üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk canlı yayınında pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamalarda milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen 'Üniversiteler açılacak mı? sorularına da yanıt verdi. Koca, üniversitelerin açılması için izledikleri yolu ve belirledikleri şartları aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı CNN Türk canlı yayında merak edilenleri cevapladı. 'Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? sorularına yanıt veren Bakan Koca, üniversitelerin açılması için belirlenen şartları ve izledikleri yol haritasını izleyenlerle paylaştı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

VATANDAŞIMIZIN MORALİNİ BOZMAYA KİMSENİN HAKKI OLAMAZ

Bakan Koca'nın röportajın satır başları şu şekilde:

Pandemiyi hiç kimse kestiremedi. Kestirebilir olmak zaten mümkün değildi. Türkiye'nin etkilenebileceği durum oldukça zayıftı. Daha çok İran beklemediğimiz bir geçiş dönemiydi. İran'a geçiş dönemi olduğunda biz daha tedirgin olduk. Sıkı tedbirler aldık biliyorsunuz. Özellikle erken dönemde sınırları kapatma, uçuşlara kapatmak gibi sahra hastanelerini sınırlarda oluşturmak şeklinde ciddi önlemlerle günde sadece sınırdan geçişin 4 bin-4 bin 500 kişinin geldiği bir dönemde Türkiye o etkiyi bertaraf etmiş oldu. Avrupa'ya geçiş döneminden sonra Türkiye ile Avrupa'nın yoğun trafiğinden dolayı etkilenmeme durumu söz konusu olamazdı. O nedenle İstanbul bu anlamda bizde de dalganın ilk merkezi olmuş oldu.

Özellikle pandemi 83 milyonun birlik beraberlik içinde mücadele etmesi gerektiği bir mücadele. Farklı düşünenler de olsa biz 83 milyonun beraberliğini sağlamak zorundayız. Vatandaşımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı olamaz. Bu misyonumuzu koruyan ve 83 milyonun motivasyonunu güçlü kılan bir söylem içinde olmalıyız. Burada ben ilk günden itibaren söylüyorum. Benim verdiğim rakamların tamamının doğru olduğunu söylüyorum. Bizim veri olarak çok ciddi altyapımız var. Vatandaşımızın ihtiyacı olan bilgileri veriyoruz

VAKA VE HASTA TARTIŞMASINA NOKTAYI KOYDU

Şöyle bir durum söz konusu oldu. 'Vakaydı hastaya niye geçildi' Dünya test politikasında yaygın test yaparak pozitif olanları bildirmek şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Biz Türkiye olarak ilk günden itibaren iki semptomu olan kişiye test yapılması şeklinde bir test yaklaşımımız var. Biz semptomu olanlara test yapıyor ve DSÖ'ye bildiriyorduk. Dünyanın normalleşmeye geçtiği bir dönemde Avrupa test politikasını değiştirdi. Ağırlıklı hastaneye solunum sıkıntısı olmadıkça gelmemeye, bizler ise o dönemde yaygın normalleşmeyle birlikte semptomu olanlar dışında semptomu olmayan kişilere kesitler taramalar ve saha çalışmaları yapmaya başladık Temmuz ayından itibaren. Biz hastayı nasıl tanımlıyoruz? Hasta bulgusu olan testi pozitif olan kişi olarak tanımlıyoruz. Hasta olarak semptomlu olan kişilere yaptığımız için hasta olarak ayrıştırmayı tercih etmiş olduk.