Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Güz döneminde üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak ve eğitim yüz yüze mi olacak? Koronavirüs salgınının eğitim alanını da etkiledi. Okullar ve üniversiteler salgın nedeniyle eğitimlerini uzaktan gördü. Normalleşme adımlarının atılmasıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağı, yüz yüze eğitim olup olmayacağı sorgulanıyor. MEB yaptığı açıklamada 6 Eylül’de okulların açılacağı bilgisini vermişti. Peki, üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 6 Eylül tarihinde açılacağı bilgisini doğrulayınca, üniversite öğrenciler gözlerini YÖK’ten gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, eğitim yüz yüze mi olacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK EYLÜL’E KADAR ÖĞRENCİLERİN AŞI OLMASINI TALEP ETMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.