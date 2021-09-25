Üniversiteler açılacak mı? Ekimde üniversitelerde olacak mı, eğitim yüz yüze mi yapılacak?

Üniversite öğrenciler sonuçların ilan edilmesinden beri üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının ilan edilmesi üniversite öğrencilerinin araştırmalar yoğunlaştı. Öğrenciler Üniversiteler açılacak mı, eğitim yüz yüze mi olacak sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

YKS yerleştirme sonuçları ile KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması üniversitelilerin okuyacakları üniversiteler hakkında yaptığı araştırmalar arttı. Online eğitime devam eden üniversiteliler, yeni eğitim öğretim döneminde eğitimin nasıl olacağını, üniversitelere gidilip gidilmeyeceğini sorguluyor. Peki, üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler 2021-2022 eğitim döneminin güz yarı yılına 13 Eylül'de yüz yüze başlayacak.Ancak her üniversitenin ders başı tarihi farklılık gösterebilecek.

üniversiteler derslerin uygulanış şeklini salgının seyrine göre kendileri belirleyecek. Hibrit eğitim, yüz yüze ya da uzaktan eğitim kararı üniversiteler tarafından belli olacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, "1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak." dedi.

DERSLER NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün yeni vizyonunun detaylarını açıkladı. .YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:



Rehberde, COVID-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçleri yer alıyor. Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak. Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40’ı veya herhangi bir dersin yüzde 40’ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.



Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Harmanlanmış eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra bir ders veya derslerin bir kısmının internet yoluyla yapılması anlamına geliyor, uzaktan eğitimin sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabilecek. Böylece öğrencilerin diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve notlara ulaşabilecek.



Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken ‘senkron’ denilen aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabilecek, ayrıca ‘asenkron’ yani derslerin video kayıtlarının izlenmesinin önünü açan uygulamalar yapabilecek. Böylece yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak. COVID-19 süreci içinde üniversitelerimiz, bu öğretim yöntemlerinden diledikleri şekilde istifade edebilecek.

HANGİ ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPACAK?

Anadolu Üniversitesi, ''Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, hibrit eğitim' şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz.'' açıklamasını yapmıştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, ''Üniversitemiz senatosunca, güz dönemi Eğitim Öğretime 27 Eylül 2021 tarihinde, gerekli önlemleri alarak, yüz yüze olarak başlanmasına karar verildi. Gençler! Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.



Ankara Üniversitesi'nden yapılan paylaşımda yüz yüze eğitim kararı duyuruldu. ''Ankara Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin senato kararı yayımlandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre güz döneminde yüz yüze eğitim yapılacak. ''



