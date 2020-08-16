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Üniversiteden endüstriyel kenevir atağı

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 17:49 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesinin ardından 19 ilde ekimi serbest hale getirilen ve üretimi artan endüstriyel kenevir, Yozgat'ta üniversite desteğiyle üretilip ekonomiye kazandırılacak.


Yozgat Bozok Üniversitesinden endüstriyel kenevir atağı.Gıdadan kozmetiğe, tekstilden otomotiv sektörüne kadar çok sayıda  alanda kullanılan kenevirin ekimi, Yozgat ve çevresinde de serbest hale  getirildi.  Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma  değer elde edilmesini sağlamak amacıyla "endüstriyel kenevir" alanında ihtisas  üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde  deneme ekimleri yaparak çalışmalara başladı.
 
 Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AA muhabirine,  amaçlarının kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması olduğunu, bunun  için Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurup 6 araştırma grubu oluşturduklarını ve  100'ün üzerinde akademisyenin bu alanda çalıştığını söyledi.
Yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle farklı iki bölgede kenevir ekimi  yaptıklarını anlatan Karadağ, "Bu ekimlerde kenevirin ideal şartlarını elde  etmek. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz." dedi.  Karadağ, gıda ve yem sektörünün dışında kenevirden özellikle  biyokompozit, inşaat yapı malzemesi, asfalt mukavemetinin artırılması için de  çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Özellikle kenevirin biyokütlesinden yararlanılarak biyoetanol  üretiliyor.  Dünyada biyoetanol üretimi önemli bir sektördür. Benzinli araçlarda  yüzde 10 biyoetanol kullanıyor. ABD'de 50 milyar ton, Brezilya'da 40 milyar ton  biyoetanol üretiliyor. Ülkemizde ise 150 milyon ton civarında üretiliyor.  Yozgat'ta konuşlanması kaydıyla büyük bir biyoetanol üretim merkezi kurmak gibi  bir hedefimiz var." 
 
 "Keneviri batarya yapımında kullanacağız" 
 
Karadağ, kenevirden yararlanarak yapılacak çalışmalardan birinin de  yeni nesil batarya üretimi olduğunu dile getirerek, "Süper kapasitör  (yeni nesil  batarya) yapımında keneviri kullanacağız. Dünyada özellikle elektrikli araçla  ilgili yatırım yapan büyük firmalar bu alana önemli bütçe ayırıyor. Neden yerli  otomobilimizin bataryasını Yozgat Bozok Üniversitesi üretmesin. Bu konuda  iddialıyız. Yine kenevir esaslı aktif karbon üreterek mevcut bataryalardan çok  daha uzun ömürlü yani şarj süresinin uzun olduğu yeni nesil bir batarya üretmek  gibi hedefimiz var." ifadelerini kullandı.
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi  Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz da üniversite olarak Türkiye'nin yerli  kenevir çeşidi olan Narlısaray'a ilave yaklaşık 16 çeşit kenevir üzerinde  araştırma yaptıklarını belirtti.  Kimya, ilaç, tekstil, inşaat, enerji gibi alanlarda kullanılması için  ham madde ürettiklerini belirten Yılmaz, "Ülkemiz kenevirin öz vatanıdır. Buna  rağmen uzun süre üretimden ülke olarak uzak kaldık. Üretici sadece Samsun'da  sıkıştı kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın start vermesiyle yeni bir bakış oluştu."  dedi.  Yılmaz, kenevir bitkisinin kökünden çiçeğine kadar her kısmından  binlerce farklı ürünü üretecek Ar-Ge çalışmalarını yaptıklarını, bu alanda  yatırım yapacak sanayicilere de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını  sözlerine ekledi.
 

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