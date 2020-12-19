Üniversitede istismar! Müstehcen videolar...

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden bir grup öğrenci, hocaları Prof. Dr. Z.A.B.’nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını belirterek 2019’un aralık ayında okul yönetimine başvurmuştu. Kurulan soruşturma komisyonu da iddiaları araştırmaya başlamıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen bir neticeye varılamayınca öğrenciler sosyal medyadan duruma isyan etmiş ardından da suçlanan profesörün de üyesi olduğu İzmir Diş Hekimleri Odası’na başvurarak şikâyetçi olmuştu.

SAVCILIK DEVREDE

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, taciz iddialarının okul yönetimine bildirilmesinden tam bir yıl sonra öğrenciler geçen hafta savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Okuldaki soruşturma dosyası savcılığa gönderildi. İfadesi alınan öğrenciler yaşadıklarını bu kez polise anlattı. Tacizin yaşandığı belirtilen dönemde son sınıf öğrencisi olan ve şimdi diş hekimi olarak görev yapan mağdurlardan bazıları Prof. Dr. Z.A.B.’ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından ‘cinsel içerikli videolara’ yapılmış beğenilere dair ekran görüntülerini de dosyaya sundu.

‘ADALETE GÜVENİYORUZ’

Şikâyetçi öğrencilerden biri Hürriyet’e şunları anlattı:

“Artık okuldaki soruşturmadan bir netice alamayacağımızı gördük. Bir yıldır bir adım ileri gidilemedi. Hatta hakkımda ‘Ders geçmek için iftira atıyorlar’ diye bir söylenti bile çıkarıldı. Şimdi okulumuz da bitti. Okul geçmek gibi bir kaygımız zaten yoktu. Sürecin takipçisi olacağız. Okulumuzun adının böyle olaylarla gündeme gelmesini istemezdik. Ama maalesef oldu. Öyle bir kişinin bir okulda görev yapmasını ve öğrenci yetiştirmesini istemiyoruz. Okulumuz bir şey yapmadı ama adaletin gerekeni yapacağına inanıyoruz.”

‘HER ŞEYİ ANLATTIK’

Bir başka şikâyetçi ise şunları anlattı:

“İfadeye birkaç arkadaşımla birlikte gittik. Başımızdan geçenleri anlattık. Mezun olduktan sonra başka şehirde yaşayan arkadaşlarımız da sürece dahil oldu. Okuldaki soruşturma süreci artık çok uzamıştı. Zaten bir ilerleme de sağlanamadı. Dekan hoca da çok gayret etmişti. Okuldaki soruşturmadan zaten ümidimizi kestik. Biz oradan bir destek göreceğimize güveniyorduk. Ama herkes topu birbirine atıyordu. Sakız gibi uzattılar. İfade verirken bile çok rahatsız edici tavırlarla karşılaştık. Biz başımızdan geçenleri anlatırken bizi dinleyen hocalardan bazıları ‘Sen bu durumda cinsel bir arzu hissettin mi?’ gibi saçma sapan sorular sordular. Ailelerinden çekinen arkadaşlar oluyordu. Ama artık başvurduk, sürecin nasıl olacağını takip edeceğiz.”