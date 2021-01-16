Üniversitede iğrenç istismar! Tiyatro odasında...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olay ile ilgili hazırladığı iddianameye göre mağdur B.İ.K. ile şüpheli B.İ. aynı üniversitede okuyordu. Şüpheli B.İ. aynı zamanda okulun tiyatro kulübünde yönetmenlik yapıyordu. Mağdur B.İ.K.'da kendisinden daha üst sınıfta okuyan B.İ. ile bu tiyatro kulübünde karşılaştı. Taraflar daha sonra sosyal medyadan mesajlaşarak arkadaşlıklarını ilerletti. B.İ.K. daha sonra şüpheli B.İ. ile bir daha görüşmeme kararı aldı. Ancak B.İ. sosyal medyadan sürekli mesaj atarak ve görüşmek istediğini belirterek ısrarını sürdürdü. B.İ.K.'da aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin bitmesi için B.İ. ile bir kafede buluşarak konuşmak istedi.

İddiaya göre olay günü B.İ. ile gece geç saatlere kadar konuşan B.İ.K. öğrenci yurduna giriş saatini kaçırdı. B.İ.K. şüpheli B.İ.'ye yurda gidemeyeceğini söyleyince ikili okulun tiyatro kulübündeki bir odada kalmaya karar verdi. B.İ. odanın kapısını kilitledi ve B.İ.K. ile yalnız kalınca iddiaya göre ona tecavüz etti. Bu ilk olayın ardından tarafların ilişkileri yaklaşık 9 ay sürdü. B.İ.K. bu defa kendi rızasıyla birkaç kez birlikte oldu. B.İ.K. en son B.İ.'nin Avcılardaki evine gitti. B.İ. ailesiyle kaldığı evde yine B.İ.K. ile ilişkiye girdikten sonra evden gitmesini istedi. B.İ.K. bu son birliktelikten sonra hamile kaldı.