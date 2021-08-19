Üniversite yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK burs ve yurt başvuruları merakla bekleniyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçeceğinin durulmasının ardından yurt ve burs başvuruları ile ilgili aramalar arttı. KYK yurt ve burs başvuruları süreci hakkında merak edilenler…

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze yapılacak. Üniversiteye şehir dışında başlayacak olan öğrencilerin yurt arayışı da başladı. Gözler YURTKUR’dan gelecek açıklamaya çevrildi.

KYK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Tarihin 20 Ağustos'ta sona erecek YKS tercihleri sonrası açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK başvuruları resmi site üzerinden yayımlanmasının ardından e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.