YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM'den YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranından açıklanacak. Üniversitelere de kayıtlar 6 Eylül tarihide başlayacak. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS tercih sonuçları milyonlarca adayın gündeminde... Üniversiteler 6 Eylül'de başlayacak. Gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adayları YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemleri devam ediyor. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirdi. Adaylar ÖSYM'den gelecek ttercih sonuçlarını bekliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçları YKS tercih sonuçları açıklanma tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversitelere kayıt süreci 4 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'e kadar tamamlanacak. İşlemler elektronik olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerde eğitim ise, 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 13 Eylül'de başlayacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak.