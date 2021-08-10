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Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

10 Ağustos 2021 Salı - 8:39 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 8:39

2021 YKS tercihleri devam ediyor. İyi bir bölüm ve üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için tercih döneminin bitmesine kısa kısa kaldı. Adaylar üniversite tercihlerinin ne zaman biteceğini ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman son? 2021 Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS tercihleri için son tarih!


2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Hayalindeki üniversitelere yerleşmek, iyi bir bölümde eğitim görmek isteyen adaylar için tercih süreci doluyor. Üniversite tercihlerinin ne zaman biteceği ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı da sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman son? 2021 Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?  Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS tercihleri için son tarih!
 
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
 
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."
 
YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
 
Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı.
 

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