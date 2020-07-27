Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? Uzmanlardan YKS tercihi uyarısı

ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği sınavın tercihleri ise yayınlanan Tercih Kılavuzu’na göre 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uzmanlar, heyecanla bekleyen öğrencilere ve velilere hayatlarının yönünü belirleyen üniversite tercihleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Peki, Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS tercihleri için püf noktaları...

Milyonlarca kişinin bin bir umutla ve heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Üniversite adaylarının hayatlarını şekillendirecek üniversite tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında olacak. Peki, Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS tercihleri için püf noktaları...

Hem iş hayatına geçiş hem de kişinin kendini gerçekleştirmesinde önemli bir adım olan üniversite eğitimi için yapılacak tercih, öğrenciler için dönüm noktası olacak. Tercih döneminde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Seval Tanseknay, 2020 YKS sonuçlarına göre üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere ve ailelerine doğru tercihle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

Rehber Öğretmen Seval Tanseknay, "üniversite tercih döneminin ciddi ve yorucu bir dönem olmasının sebebi gelecekteki mesleğinizi büyük bir ölçüde seçiyor olmanızdır. Bu sebeple ilgi ve yeteneklerinize uygun bir bölüm seçmeniz tercih yapmanın en önemli noktasıdır" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Tercih yapacağınız mesleklerin aradığı şartların, iş imkanlarının, çalışma şartlarının vb. durumların araştırılması gerekir. Bu araştırma esnasında seçmek istediğiniz mesleği icra eden kişilerle sohbet etmek ve bilgi almak da fayda sağlar. Ayrıca seçmek istediğiniz okulların tanıtımlarına katılmak, o okullarda okuyan öğrencilerle irtibata geçmek ve internet üzerinden doküman taraması yapmak da yararlı olacaktır.

Tercih listesi oluştururken belirlediğiniz mesleklere ek olarak il, üniversite, vakıf, özel ve devlet gibi kriterleri de belirlemelisiniz. Bu kriterler doğrultusunda başarı sıralamanıza uygun aralıkta olup ilgi ve yeteneklerinize hitap eden bölümleri seçmeniz faydalı olacaktır. Karar verirken burs imkanları, barınma, ulaşım, akademisyenleri, istediğiniz bölümün mesleki alandaki başarısı vb. özellikleri de göz önünde bulundurmalısınız. İyi bir üniversite tercihi için üniversitenin uluslararası tanınırlığına, mezunlarının iş bulma imkanlarına, Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarının uygulanırlığına, çift diploma şansına, öğrenci projelerinin desteklenmesine, çift anadal ve yandal programlarına, öğrenci klüplerinin etkinliğine de bakmanız gerekir. Ayrıca tercih yaparken uzmanlardan yardım almanız tercih sürenizi kolaylaştıracaktır."

AİLELER YKS TERCİHLERİNİ ETKİLEMEMELİ

Üniversite tercih döneminde belirsizlik yaşayan gençler kendi adına karar veren kişiler yerine onlara destek olacak kişilere ihtiyaç duyduklarına vurgu yapan Tanseknay, “Bu dönemde çocuğunuzun karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmede yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun özgün, farklı ve yetişkin bir birey olduğunu hatırlamalı, kendi hayatının sorumluluğunu sahiplenmesi için onlara destek olmalı ve güvenmelisiniz. Bu anlamda kendi istek ve düşüncelerinizi çocuğunuz aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmayın. Bırakın mesleğini kendi seçsin ve sorumluluğunu üstlensin. Böylece meslek ve tercih döneminde çocuklarınızın yanında olarak ve onları olumlu yönlendirerek süreci rahat bir şekilde atlatabilirsiniz” dedi.