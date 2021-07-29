Üniversite tercihinde bu bölümü seçenlere asgari ücret tutarında burs ve iş garantisi!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına 2021 yılında 3 milyonun üzerinde genç girdi. Z kuşağının en başarılı gençlerinin Tekstil Mühendisliği’ni tercih etmesini isteyen Türk Moda Endüstrisi, olanaklarını gençlerin önüne serdi. Z kuşağının Tekstil Mühendisliğini tercih etmesini isteyen Türk Moda Endüstrisi, daha katma değerli ihracat için Tekstil Mühendisliği’ni tercih edecek başarılı gençlere karşılıksız burs ve mezun olunca iş garantisi sunuyor.

“Tercihim Tekstil Mühendisliği” ismi verilen projeyle Z kuşağının tercihlerinde etkili olmak isteyen Moda Endüstrisi, geçen iki yılda ilk 80 bine giren 166 öğrencinin tekstil mühendisliğini tercih etmesini sağladı. Moda Endüstrisi, 2021 yılında meslek seçimi yapacak başarılı gençleri sektöre kazandırmak istiyor.

PROJE İZMİR’DEN BAŞLADI

2018 yılında “Modanın Mühendisleri” ismiyle projeye start veren, “Tekstilde Gelecek Var” mottosuyla gençleri Tekstil Mühendisliğini tercih etmeye davet eden, sonrasında projeyi Türk Moda Endüstrisi’nin projesi haline getiren Ege İhracatçı Birlikleri 2021 yılı üniversite sınavı sonuçlarının açıklanması sonrasında başarılı üniversite adayı gençleri, Tekstil Mühendisliği’ni tercih etmeye davet etti.

Tekstil sektörünü heyecanın, dinamizmin, yaratıcılığın, başarının, modanın, renklerin, ışıkların, podyumların hepsinin bir arada olduğu eşsiz bir sektör olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, tekstil mühendisinin ürünün iplikten başlayıp mağazaya girene kadar bütün süreci yönettiğininin altını çizdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BİRLİKTE KURGULAYABİLİRİZ

Bu yıl üniversitede tercih yapacak gençlere; “Tekstil mühendisliği kendi fikirlerinizi özgürce yansıtabileceğiniz çok geniş bir alana sahip” diyen Eskinazi, “Örme, dokuma, boyama, iplik, konfeksiyon alanları yanında, ARGE, imalat, satış, pazarlama, tekstil makinalarının hepsi tekstil mühendisliğinin ilgi alanlarına giriyor. İçine girildiğinde uzmanlık kazanılabilecek, kendi kabiliyetlerinize göre, isteklerinize göre uzmanlaşmanızın mümkün olduğu bir bölümde okuyacaksınız. Gençlerimiz çevre konusunda son derece hassas, geleceklerine sahip çıkıyorlar, sürdürülebilirliğe büyük önem veriyorlar. Bizde üretimlerimizi bu yönde dönüştürüyoruz. Bu çerçevede, hayata değer katmak isteyen, yaptığı çalışmalarla işine, kendine ve gelecek nesillere dokunmak isteyen herkesi tekstil mühendisliği bölümlerine davet ediyoruz. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliği birlikte planlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

SERTBAŞ: “HEDEFLERİMİZE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜYLE ULAŞABİLECEĞİZ”

Türk Moda Endüstrisinin öncelik verdiği konuların başında inovasyon, tasarım, markalaşma ve üniversite-sanayi iş birliği başlıklarının geldiğinin altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, bu hedeflere nitelikli iş gücüyle ulaşılabileceğine dikkati çekti.

Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin yıllık 16 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini, yıllık 26 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ihracatının yüzde 15’ine imza atttığını ifade eden Sertbaş, “Avrupa Birliği ülkelerine hazır giyim ihracatında ülkemiz, Çin ve Bangladeş ’in ardından 3’üncü sırada yer alıyor. İstihdam açısından değerlendirdiğimizde, perakende sektörü dahil 2 milyonu aşkın çalışanımız var. Kadın istihdamında ise yüzde 50’ye ulaşıyoruz. Euromonitor’dan alınan bilgilere göre, 2030 yılına kadar Türkiye’nin hazır giyim sektörü yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüyecek ve 2030 yılında 53 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Özetle sektörümüz, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla, sürekli büyüyen ve pozitif yönde ayrışan, Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumunda. Tekstil ve hazır giyim sektörü son derece dinamik bir sektör. Fuar organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri gibi sık sık seyahatler var olan, sürekli yeni insanlarla tanışılan çok renkli bir sektör. Yaratıcı fikirlerin özgürce hayata geçirilmesine olanak sağlayan eşsiz bir sektörde iş garantisi veren bir projeye başarılı gençlerimizi dahil etmek istiyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin mezun olduklarında işleri hazır olacak” diye konuştu.

Proje kapsamında, İlk 20 bine giren öğrenciler Tekstil Mühendisliğini ilk beş tercihleri arasında yazmaları halinde net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrenciler asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrenciler asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs almaya hak kazanıyor.

Burs fonunu, Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri ve Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası finanse ediyor.

2019 yılında start alan “Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi”nde ilk yıl 92 öğrenci burs almaya hak kazanırken, ikinci yıl burs kazanan isimlere 74 öğrenci ilave oldu. Türkiye’de 14 üniversitede tekstil mühendisliği bölümü yer alıyor. Bu proje ile Tekstil mühendisliği bölümünün doluluk oranları yüzde 42’den yüzde 86’ya çıktı ve bölümün tercih edilme oranı yüzde 208 arttı.