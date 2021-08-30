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Üniversite sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:07 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 14:07

YKS tercih sonuçları merakla bekleniyor. Sınava girip tercih yapanlar “Üniversite sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün geçtiğimiz gün yaptığı YKS paylaşımımda sonuçların bu hafta açıklanacağını belirtmişti. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte üniversite sonuçları hakkında merak edilenler…


Üniversite sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından uygulanan YKS'nin sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Adaylar tercih sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından 27 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS tercih sonuçları için öğrenciler ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 

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