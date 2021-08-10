Üniversite sınavında baraj altında kalan gençlere müjde! Erdoğan ve Bahçeli duyurdu YÖK harekete geçti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bir televizyon kanalında katıldığı programda üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ardından gözler Yüksek Öğretim Kurulu'na çevrilirken, YÖK'ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkânı doğacak. YÖK'ün çalışmasında salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkân sağlanmıştı.

BAHÇELİ'DEN TAM DESTEK

Diğer taraftan MHP Lideri Bahçeli de sosyal medya hesabından barajın düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır" diyen Bahçeli, salgın kaynaklı olarak genel başarı düzeyinin düştüğünü, barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesinin yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkân tanıyacağını açıkladı. Bahçeli, "TYT baraj puanının 140'a, AYT baraj puanının da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" dedi.