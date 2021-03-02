Üniversite sınavı para yatırma… Üniversite giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır, üniversite sınavı para başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler heyecanla başvurunun son gününde YKS için başvuru işlemlerini sürdürüyor. YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde yani bugün sona erecek. Başvurular AİS sistemi üzerinden yapılacak. Üniversite giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır, üniversite sınavı para başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Üniversite sınavı para yatırma

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için bugün son başvuru günü. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 2 Mart 2021 saat 23.59’da sona erecek. Üniversite sınavı para yatırma detayları…

YKS BAŞVURU AİS EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT’ye girecek adaylar 90 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

– TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.