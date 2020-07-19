Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS ile ilgili gözler ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçlarına çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran adaylar için hayatlarının en kritik dönemi başlayacak. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2.5 milyon adayın ter döktüğü YKS ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Adaylar hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmek için YKS tercihlerini yapacak. Adayların gözü YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler.

ÖSYM YKS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından üniversite için tercih maratonu da başlayacak.

YKS tercihlerinin 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.