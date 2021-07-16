Milyonlarca öğrencinin 2021 YKS sonuçları için meraklı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlamasının ardından adayların gözü üniversite sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM 2021 YKS tercih sürecini, 5-13 Ağustos 2021 olarak belirledi. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

2021 YKS sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM, üniversite sınav sonuçlarından önce 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu açıkladı. Adaylar üniversitelerin en düşük puan ve başarı sırasını kılavuzdan öğrenebilecek. Peki, Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu.

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM 2021 YKS tercih sürecini, 5-13 Ağustos 2021 olarak belirledi.